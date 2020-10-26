Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов

Действующий киевский городской голова Виталий Кличко побеждает в первом туре прошедших в воскресенье местных выборов, набрав 50,9% голосов избирателей, сообщила председатель избирательного штаба партия «Удар Виталия Кличко» Оксана Продан, сославшись на информацию, полученную с 99% избирательных участков.
«Имеем уже 99% участков, которые предоставили свою информацию, о том, кто и сколько получил, кандидаты в меры и политические силы, на выборах в Киеве... По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы», — сказала Продан на онлайн-брифинге в понедельник.
По данным «Удара», представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов набрал 9,5% голосов избирателей, представитель «Голоса» Сергей Притула — 7,9%, представитель «Батькивщины» Сергей Кучеренко — 6,4%.
Вместе с тем, председатель избирательного штаба партии отметила, что подсчет голосов в настоящее время еще продолжается..
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