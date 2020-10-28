Раздающий Интернет аэростат от Google провисел в воздухе 312 дней

Дочерняя компания Alphabet (Google) Loon отчиталась о новом рекорде нахождения в стратосфере своего дрейфующего аэростата, предназначенного для "раздачи" Интернета. Воздушный шар без перерыва провел в воздухе 312 дней.

Аэростат был запущен в Пуэрто-Рико в мае 2019 года, прилетел в Перу, где в одном из регионов в тестовом режиме создал беспроводную сеть для доступа в Интернет. Там он проработал 3 месяца, после чего обогнул Землю, пройдя через Южную Атлантику, Индийский и Южный Тихоокеанские океаны. Приземлился летательный объект в Мексике в мае 2020 года.

В Google не собираются останавливаться на достигнутом и планируют увеличить автономность своего аэростата, работающего на высоте около 18 километров. Предполагается, что в будущем, если проект Loon попадет в коммерческое использование, подобные аэростаты будут обеспечивать доступ в Интернет в удаленных районах по всему миру со скоростью, сопоставимой с 4G.