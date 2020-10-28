Голландский суд удовлетворил требование Украины об отводе судьи в деле о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил требование Украины об отводе судьи Дуко Оранье, рассматривавшего дело о скифском золоте. Об этом сообщили в среду в самой инстанции.

«Требование украинской стороны удовлетворено», — сказали в суде.

Добиться отвода судьи украинской стороне удалось со второго раза. В первый раз объективность Оранье была поставлена под сомнение в прошлом году. В качестве основания для этого назывался тот факт, что около 10 лет назад Оранье представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле ЮКОСа и тесно работал с адвокатами Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс, которые в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте. Апелляционный суд Гааги 1 ноября 2019 года отклонил это требование, не найдя убедительных указаний на предвзятое отношение к Украине со стороны Оранье. В вынесенном решении отмечалось, что беспристрастность судьи может быть поставлена под вопрос на основе конкретных действий или обстоятельств, но не на основании простого факта, что он работал адвокатом по делу ЮКОСа. В июле стало известно, что Украина вновь потребовала отвода Оранье, ссылаясь на новые доказательства, которые ставили под сомнение некоторые заявления судьи в ходе рассмотрения первого требования об отводе.

Рассмотрением вопроса занимался апелляционный суд Амстердама, который вынес решение в пользу украинской стороны. По данным инстанции, в ходе первой попытки отвода Оранье предоставил неполную или некорректную информацию по ряду моментов. Как отмечается в решении, это подорвало доверие к судье и могло привести к пристрастному отношению.

Теперь будет назначен новый председательствующий судья в деле о скифском золоте.

Скифское золото — коллекция более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после аннексии Крыма РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.