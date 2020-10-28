Войти
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев
решение
Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев
Лукашенко считает, что бастующим рабочим платят из ЕС
соседи
Лукашенко считает, что бастующим рабочим платят из ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Голландский суд удовлетворил требование Украины об отводе судьи в деле о скифском золоте

330
Голландский суд удовлетворил требование Украины об отводе судьи в деле о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил требование Украины об отводе судьи Дуко Оранье, рассматривавшего дело о скифском золоте. Об этом сообщили в среду в самой инстанции.

«Требование украинской стороны удовлетворено», — сказали в суде.

Добиться отвода судьи украинской стороне удалось со второго раза. В первый раз объективность Оранье была поставлена под сомнение в прошлом году. В качестве основания для этого назывался тот факт, что около 10 лет назад Оранье представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле ЮКОСа и тесно работал с адвокатами Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс, которые в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте. Апелляционный суд Гааги 1 ноября 2019 года отклонил это требование, не найдя убедительных указаний на предвзятое отношение к Украине со стороны Оранье. В вынесенном решении отмечалось, что беспристрастность судьи может быть поставлена под вопрос на основе конкретных действий или обстоятельств, но не на основании простого факта, что он работал адвокатом по делу ЮКОСа. В июле стало известно, что Украина вновь потребовала отвода Оранье, ссылаясь на новые доказательства, которые ставили под сомнение некоторые заявления судьи в ходе рассмотрения первого требования об отводе.

Рассмотрением вопроса занимался апелляционный суд Амстердама, который вынес решение в пользу украинской стороны. По данным инстанции, в ходе первой попытки отвода Оранье предоставил неполную или некорректную информацию по ряду моментов. Как отмечается в решении, это подорвало доверие к судье и могло привести к пристрастному отношению.

Теперь будет назначен новый председательствующий судья в деле о скифском золоте.

Скифское золото — коллекция более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после аннексии Крыма РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Читайте также: Уруский назвал причины крушения самолета Ан-26 под Чугуевом

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.

Нидерланды, скифское золото
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство - это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику. Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами! Но это не так.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016