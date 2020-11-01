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Компания министра экологии Абрамовского с 2016 года получила от государства 26 контрактов на общую сумму 3,524 млрд грн

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Компания министра экологии Абрамовского с 2016 года получила от государства 26 контрактов на общую сумму 3,524 млрд грн

ООО «Риола-Модуль» с 2016 по середину 2020 год получило от государства 26 контрактов на общую сумму 3,524 млрд грн. Об этом пишет Знай в материале «Самый скандальный министр в Правительстве Шмыгаля».

По данным СМИ, крупнейшим заказчиком было ГП «Укрмедпроектбуд» — в общей сумме 9 контрактов на 2,5 млрд грн по проекту строительства «современного лечебно-диагностического комплекса ОХМАТДЕТ. Зеркало недели писало, что медицинское оборудование для «Охматдет», где генеральным подрядчиком строительства была «Риола-Модуль», было закуплено втридорога.

«Вторым госзаказчиком было коммунальное предприятие Областная больница интенсивного лечения Мариуполя. Та же ООО «Риола-Модуль» подписала 8 договоров с общей суммой в 281 млн грн по проекту капремонта лечебного отделения по ул. Троицкая, 46. При этом 14 ноября 2019 г. Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту завышения стоимости материалов в 2 раза со стороны ООО «Риола-Модуль ЛТД», — пишет СМИ.

Кроме того, 19 ноября 2019 года компанией было получено 265 млн гривен от Житомирского горсовета за строительство Дворца спорта. А в 2017-2019 годах было подписано ряд контактов на общую 153 млн грн ООО «Риола-Модуль» за реконструкцию поликлиники в Славянске для КП «Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорска». «Однако и тут не обошлось без скандала. Было открыто уголовное производство по факту завышения стоимости материалов. Расследование продолжается, однако следствие установило, что стоимость материалов также завышена в 2 раза. Кроме того, на официальном веб-портале Уполномоченного органа по вопросам закупок отсутствует информация о заключенных Госпиталем договоров на разработку проектно-сметной документации по вышеуказанной закупке, что свидетельствует о необоснованом формировании цен на товары и услуги», - отмечают журналисты.

Аналогичные обвинения о завышении цены и очередное уголовное дело Риола-модуль получила по контрактам с Донецкой областной государственной администрацией по реконструкции общеобразовательной школы в Славянске на сумму 132 млн грн. Уже 26 января 2018 г. полиция открыла еще одно дело по срыву сроков строительных работ и переплат государственных средств при реконструкции Риолой-Модуль Общеобразовательной школы в Славянске, отмечает издание.

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Напомним, созданное в конце мая Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов возглавил Роман Абрамовский. В его активе должность замглавы Минрегиона в правительстве Владимира Гройсмана, а также пост замминистра энергетики и защиты окружающей среды в Кабмине Алексея Гончарука. В 2013-2014 годах Абрамовский консультировал народного депутата в парламенте седьмого созыва от Партии регионов Александра Бобкова (известен как один из организаторов движения боевиков «Оплот», а также как один из участников боевых действий на стороне боевиков ДНР).

Минэкологии, Роман Абрамовский, Риола-Модуль
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