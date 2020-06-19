Рада проголосовала за нового министра экологии

Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

«За» проголосовали 264 нардепа.

Представляя себя с трибуны, Абрамовский заверил, что четко знает, что делать, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед отраслью.

Он поблагодарил правительство Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды, и заверил, что с самого начала был противником объединения ведомств энергетики и экологии.

Напомним, Абрамовский — бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).