Второй тур выборов пройдет 15 и 22 ноября

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы в нескольких областных центрах и крупных городах Украины состоится 15 и 22 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.
«Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине продолжается до сих пор. Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября», — говорится в сообщении ЦИК на странице в соцсети Facebook в среду.
Согласно инфографике Центризбиркома, 15 ноября второй тур выборов мэра состоится в Луцке (Волынская обл.), Краматорске (Донецкая обл.), Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) и Сумах.
22 ноября избиратели должны определиться с городскими головами в Славянске (Донецкая обл.), Дрогобыче (Львовская обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), Броварах (Киевская обл.), Полтаве, Львове и Ровно.
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.
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