Шмыгаль предрекает стремительный рост числа заболевших коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца этого года заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти до 20 тысяч случаев в сутки.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Укринформ.
«К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, достаточно стремительный рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тысяч в день, это уже не секрет... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день», — заявил Шмыгаль.
Премьер отметил, что украинская медицинская система готовится к такому вызову и выдержит эту нагрузку.
Кроме того, Шмыгаль призвал украинцев соблюдать карантинные меры.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 5 ноября лабораторно подтверждено 430 467 случаев COVID-19, из них за сутки — 9850.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016