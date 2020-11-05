Шмыгаль предрекает стремительный рост числа заболевших коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца этого года заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти до 20 тысяч случаев в сутки.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Укринформ.

«К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, достаточно стремительный рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тысяч в день, это уже не секрет... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день», — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что украинская медицинская система готовится к такому вызову и выдержит эту нагрузку.

Кроме того, Шмыгаль призвал украинцев соблюдать карантинные меры.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 5 ноября лабораторно подтверждено 430 467 случаев COVID-19, из них за сутки — 9850.