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В Минфине обещают доступную ипотеку под 5-7%

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В Минфине обещают доступную ипотеку под 5-7%

Программа льготного кредитования «доступная ипотека» предусматривает кредитование по ставкам от 5 до 7% годовых на сумму до 2 млн грн.

Об этом в интервью для портала «Минфин» сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

«Предусматривается совершенно новая история доступности для граждан покупки жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях. Планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев», — сказал министр.

Он отметил, что первый взнос должен составлять по меньшей мере 20%. Также программой предусмотрены определенные требования к жилью и ограничения по площади: на одного человека не больше 52 кв м. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.

«Второе направление — финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено на сохранение рабочих мест, содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих. В общей сложности на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. В дальнейшем мы будем развивать и искать дополнительные источники финансирования для расширения программ», — отметил Марченко.

Напомним, проект по доступному ипотечному кредитованию Президент Владимир Зеленский объявил в качестве приоритетного в начале 2020 года.

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Государственная программа «Доступное жилье под 10%» стартовала с начала июля.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, в программе доступного ипотечного кредитования для населения под 10% уже принимают участие пять банков. Среди них — и государственные, и коммерческие. Только за первых два месяца существования программы выдали кредиты на более чем 350 млн грн, и первые 400 семей уже смогли воспользоваться этой ипотекой.

Минфин, ипотека
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