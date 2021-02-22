В Минфине назвали условия доступной ипотеки под 7%

В Минфине планируют в рамках программы «Доступная ипотека под 7%» выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Об этом министр финансов Сергей Марченко во время форума «Украина 30».

«Во исполнение программы президента в январе мы начали программу ипотечного кредитования — так называемую программу „Доступная ипотека под 7%“. Мы воспользовались тем, что у нас уже есть забрендирован такой инструмент, как программа „5-7-9%“, все ее хорошо знают, хорошо понимают. Используя имеющийся инструментарий этой программы и опыт, мы подготовили решение правительства, которое будет упрощать доступ граждан к ипотечному кредитованию», — сказал Марченко.

По его словам, это будет стимулировать строительство и позволит украинцам с марта воспользоваться программой.

«Программа реальна, и я думаю, что первый кредит будет выдан в начале марта, в ближайшее время. Кто может воспользоваться программой? Все граждане, которые соответствуют критериям, соответствуют своим возможностям получить такой кредит, имеют деловую репутацию, которая позволяет им это получить», — добавил министр.

По словам Марченко, в 2021 году реализация программы будет осуществляться за средства программы «5-7-9%» — через Фонд развития предпринимательства.

«У нас достаточно реалистичные планы — выдать 5 млрд грн кредитов и 5000 семей потенциально уже в 2021 году смогут воспользоваться программой», — пояснил министр.

Марченко добавил, что среди видов предметов ипотеки, которые могут предоставляться в рамках этой программы, — первичный рынок (это ориентир), имущественные права на квартиры и дом+ участок, а также вторичный рынок для квартир, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года.

Нормативная площадь предметов ипотеки — 50 кв.м общей площади на 1 гражданина или семью из 2 человек + 20 кв.м на каждого следующего члена семьи. Максимальная общая площадь предмета ипотеки может быть увеличена на 20%.

«То есть для семьи из 4 человек максимальный размер квартиры, которую они смогут получить в рамках программы, — 108 кв.м», — пояснил министр.

По его словам, максимальная стоимость предмета ипотеки — 2,5 млн грн, если есть превышение — за счет собственных средств может быть оплачено, или кредитные средства банков без компенсации процентов.

Базовая процентная ставка, по которой граждане получат кредит — 7%.

«Первый шаг — гражданин изучает критерии, далее обращается в уполномоченный банк, банк сообщает о соответствии условиям программы и просит подать заявку на получение кредита. Четвертый шаг — кредитная оценка, заключение договора и перечисления средств кредита продавцу предмета ипотеки. Пятый шаг — оплата компенсационной процентной ставки за счет государственной поддержки», — пояснил Марченко.

По его словам, пакет документов, необходимый для участия в программе — стандартный при получении ипотеки.

Напомним, возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.