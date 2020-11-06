Зеленский считает стратегию экономического развития до 2030 года «экономической Конституцией Украины»

Стратегия экономического развития до 2030 года по результатам аудита экономики страны должна быть не декларацией, а планом, обязательным для выполнения всеми ветвями власти, независимо от меняющихся руководителей, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

«На основании аудита мы ожидаем появление национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекло многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Стратегия должна стать не декларацией, которая необязательна для выполнения, а главным планом и „дорожной картой“ для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан, прежде всего, и стать своего рода экономической Конституцией Украины, большой нашей национальной идеей», — сказал он в пятницу перед презентацией аудита экономики Украины и векторов экономического развития до 2030 года, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что в 2021 году Украине исполняется 30 лет — возраст, когда «принято подводить предварительные итоги, делать важные выводы, взрослеть, без иллюзий и „розовых очков“ честно ответить себе, где мы сейчас, куда хотим дойти, и как именно, и на что мы с вами готовы ради этого».

Президент указал, что аудит государства — это путь для правильных ответов на все эти важные вопросы.

«Впервые был сделан комплексный анализ состояния (государства и его экономики — Ред.), чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что аудит страны — это не просто цифры, слайды, видеоролики, это не типичное для украинской политики назначение виновных предшественников, и ошибочно говорить, что аудит — это «точный диагноз, необходимый для лечения страны».

«Всё это негативное мышление, от которого мы отказываемся. Украина — не больная. Всё это время Украины была просто слишком скромной, стеснялась мечтать, мечтать смело, мечтать амбициозно. Украина была нерешительной, чтобы быть не только самой большой страной Европы, но и самой успешной. Аудит — это анализ наших ошибок, который пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое», — заявил он.

Зеленский сказал, что представленные правительством на основании результатов аудита основные векторы развития украинской экономики до 2030 года помогут четко понимать, куда и почему будет двигаться экономика Украины.

«Для того чтобы постоянно расти, реализовать уже существующий потенциал и создавать новые прорывные идеи. Не догонять, а быть на несколько шагов впереди. Это важные, но далеко не последние шаги», — сказал он.