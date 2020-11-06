Украина потеряла триллион долларов из-за нереализованного потенциала

По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации результатов аудита, передает ЭП.

Самую крупную долю в этой цифре занимают полезные ископаемые. По словам главы правительства, правильное использование недр может принести Украине 409 миллиардов долларов.

«В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых. И только треть из них разрабатывается. Фактически, это немного больше 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке», — сказал Шмыгаль.

Он заявил, что увеличение добычи полезных ископаемых не означает увеличение экспорта за границу ископаемых в качестве сырья.

«Это означает создание основы для создания высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы», — сказал Шмыгаль.

Согласно результатам аудита, Украина не использовала свой земельный потенциал на 85 млрд долларов.

«29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, а значит ее ценность была снижена в разы. За это время в государстве исчезло 5 млн га земли, развитие орошения и инвестиций в сельское хозяйство заторможено на десятилетия, а иногда остановлено совсем», — отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что за 10 лет средняя стоимость земли сельскохозяйственного назначения за один гектар вырастет практически в 5 раз.

Нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в 12 млрд долларов, лесных — в 40 млрд долларов, сообщил Шмыгаль.

«Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, 40 млрд долларов за 10 лет», — сказал он.

«Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, этот потенциал мы используем только наполовину. Потенциал аквакультуры, развитие рыбного хозяйства мы используем лишь на четверть, орошение земель развито менее чем на 20% от того, как должно быть.

Например, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в 2,5-3 раза и это — тоже неиспользованный потенциал, который даст стране дополнительный ВВП», — отметил премьер.