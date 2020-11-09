Войти
Байден начал подготовку к приему власти, несмотря на позицию Трампа
их нравы
Байден начал подготовку к приему власти, несмотря на позицию Трампа
Украина передала списки на обмен и ждет ответа
мирный процесс
Украина передала списки на обмен и ждет ответа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Лондон начал бороться с пропагандой против вакцины от коронавируса

223
Лондон начал бороться с пропагандой против вакцины от коронавируса

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), спецслужба электронной разведки, начал «наступательную операцию» для пресечения распространяемой государствами-противниками пропаганды против вакцины от коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, GCHQ использует инструментарий, разработанный для борьбы с дезинформацией и вербовочными материалами, распространяемыми террористической организацией «Исламское государство». «GCHQ было приказано уничтожить выпады таких противников вакцины в интернете, в социальных сетях, — заявил один из правительственных источников. — У них есть средства, которые они использовали для отслеживания и пресечения террористической пропаганды».

Правительство считает, что борьба с ложной информацией в этой сфере становится все более приоритетной задачей, поскольку перспективы создания надежной вакцины против коронавируса становятся все ближе, добавил источник The Times.

По словам другого источника, спецслужба электронной разведки получила разрешение на борьбу с дезинформацией, исходящей от государств-противников, большая часть которой, как утверждает он, исходит от России. Речь, в частности, идет об устранении враждебного контента и нарушении операций ответственных за него, включая шифрование их данных, чтобы они не могли получить к ним доступ, а также блокирование их общения друг с другом.

Читайте также: В Украине вводится карантин выходного дня

Ранее The Times объявило о расследовании, в котором утверждалось, что РФ распространяет дезинформацию относительно разработанной Оксфордским университетом вакцины против коронавируса и что эта кампания направлена на то, чтобы очернить создателей британской вакцины. Со ссылкой на анонимного информатора из России издание утверждало, что идеологи дезинформационной кампании, в осуществлении которой должен был участвовать и сам информатор, намерены распространять через социальные сети многочисленные карикатуры-мемы, высмеивающие тот факт, что вакцина

Великобритания, вакцина, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 ноября 2020
Воскресенье, 8 ноября 2020
Суббота, 7 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об аудите и развитии Украины

Влияние внешних факторов на экономику Украины следует признать главной причиной ее роста в прошлом, и возможного роста в будущем - при условии, конечно, что будет осуществлены структурные трансформации и сформированы институты, которые приведут украинскую экономику в соответствие с теми технологическими изменениями, которые происходят в мире. В этом и состоит укрупненное видение развития экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016