Лондон начал бороться с пропагандой против вакцины от коронавируса

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), спецслужба электронной разведки, начал «наступательную операцию» для пресечения распространяемой государствами-противниками пропаганды против вакцины от коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, GCHQ использует инструментарий, разработанный для борьбы с дезинформацией и вербовочными материалами, распространяемыми террористической организацией «Исламское государство». «GCHQ было приказано уничтожить выпады таких противников вакцины в интернете, в социальных сетях, — заявил один из правительственных источников. — У них есть средства, которые они использовали для отслеживания и пресечения террористической пропаганды».

Правительство считает, что борьба с ложной информацией в этой сфере становится все более приоритетной задачей, поскольку перспективы создания надежной вакцины против коронавируса становятся все ближе, добавил источник The Times.

По словам другого источника, спецслужба электронной разведки получила разрешение на борьбу с дезинформацией, исходящей от государств-противников, большая часть которой, как утверждает он, исходит от России. Речь, в частности, идет об устранении враждебного контента и нарушении операций ответственных за него, включая шифрование их данных, чтобы они не могли получить к ним доступ, а также блокирование их общения друг с другом.

Ранее The Times объявило о расследовании, в котором утверждалось, что РФ распространяет дезинформацию относительно разработанной Оксфордским университетом вакцины против коронавируса и что эта кампания направлена на то, чтобы очернить создателей британской вакцины. Со ссылкой на анонимного информатора из России издание утверждало, что идеологи дезинформационной кампании, в осуществлении которой должен был участвовать и сам информатор, намерены распространять через социальные сети многочисленные карикатуры-мемы, высмеивающие тот факт, что вакцина