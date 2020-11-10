Производитель вакцины от COVID-19 обещает продавать ее по цене ниже рыночной

Фармкомпания BioNTech, которая накануне заявила о 90% эффективности своей вакцины, планирует установить цену ниже типично рыночного уровня.
Об этом сообщают Reuters.
Глава стратегического отдела BioNTech Райан Ричардсон заявил, что компания будет дифференцировать цену по регионам и фиксировать ее на уровне, ниже рыночной. Также она будет отражать финансовые риски частных инвесторов.
«Мы пытались достичь баланса, который бы одновременно учитывал капитал и инвестиции, необходимые для инноваций. Мы также планируем установить цену значительно ниже рыночного уровня с учетом ситуации, в которой находимся и с целью обеспечения широкого доступа во всем мире», - сказал Ричардсон.
Напомним, фармкомпании Pfizer и BioNTech в понедельник, 9 ноября, заявили об эффективности тестируемой вакцины в 90% и намерении зарегистрировать ее в США уже в ноябре.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016