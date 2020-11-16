НБУ упростил для почты выплату пенсий и пособий

Нацбанк упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению на сумму от 5 тыс до 30 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Это решение позволит операторам почтовой связи бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют никаких неудобств во время идентификации и верификации.

Отныне работник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 тыс до 30 тыс грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом, и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге.

Указанные изменения внесены в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 12 ноября № 145. Постановление вступило в силу с 14 ноября 2020 года.