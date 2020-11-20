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Джозеф Байден отмечает сегодня день рождения

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Джозеф Байден отмечает сегодня день рождения

Демократ Джозеф Байден, объявивший о победе на выборах президента США, отмечает в пятницу день рождения - ему исполняется 78 лет. Советники политика не сообщили, как именно он собирается отметить эту дату. Политик пока не получил официального признания избранным президентом со стороны Управления по общим вопросам администрации, однако, согласно оценкам ведущих американских СМИ, он заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом, не признавшим поражения.

На протяжении всей предвыборной кампании республиканцы поднимали вопрос о возрасте Байдена, а 74-летний Трамп запустил в политический оборот прозвище "Сонный Джо", однако столь солидный возраст не исключение для американских политиков. 40-й президент США Рональд Рейган вступил в должность всего за несколько дней до 70-летия и покинул пост незадолго до 78-летия, 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр и 7-й президент Эндрю Джексон завершали пребывание в Белом доме в 70-летнем возрасте, а 41-й президент Джордж Буш-старший покинул Белый дом в 68 лет.

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Если победа Байдена будет официально подтверждена, на момент инаугурации 46-го президента США, которая должна состояться 20 января 2021 года, ему будет 78 лет и 61 день. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории страны.

Газета The New York Times отметила, что Байден с его 46-летним стажем в политике и тремя попытками добиться избрания на пост президента, "возможно, служит олицетворением того, что мы, как культурные люди, время от времени можем отдавать предпочтение мудрости и опыту".

Газета The Wall Street Journal заметила, что "даже если у Байдена в его возрасте и замедлилось слегка мышление, то этого нечего стыдиться", и при этом выразила надежду на то, что Байдену "удастся еще много лет задувать свечи на тортах, которые будут дарить ему по дням рождения", и ему не следует скрывать свой возраст.

В этой связи газета напомнила, что в конце прошлого года были опубликованы подробные данные о состоянии его здоровья, в частности о высоком содержании холестерина, сезонных аллергиях, о периодическом нарушении сердечного ритма и об операции, перенесенной им в 1988 году по поводу мозгового кровотечения, которое более не возникало. Байден не употребляет алкоголь, занимается спортом пять дней в неделю и, по оценкам врачей, способен успешно выполнять обязанности президента.

Джозеф Робинетт Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне (штат Пенсильвания) в католической семье ирландско-английского происхождения. Большую часть жизни прожил в Делавэре, где учился в Университете Делавэр и играл за университетскую футбольную команду. Диплом юриста он получил в 1968 году в штате Нью-Йорк, в 1969-1972 годах работал адвокатом в управлении государственных защитников в Уилмингтоне (Делавэр), затем учредил собственную юридическую фирму.

В 1973 году, в 30-летнем возрасте, стал сенатором от штата Делавэр и занял шестую строчку в перечне самых молодых сенаторов за всю историю США. Он проработал в Сенате вплоть до 2009 года, входил в число законодателей, в наибольшей степени влиявших на внешнюю политику страны, не раз возглавлял сенатский комитет по иностранным делам. С января 2009 года по январь 2017 года занимал пост вице-президента в администрации 44-го президента Барака Обамы.

Первая супруга Байдена Нейлия Хантер и их дочь Наоми Кристина погибли в 1972 году в автокатастрофе. Пять лет спустя он женился на Джилл Трейси Джейкобс, которая стала приемной матерью для его двух сыновей от первого брака. У пары родилась дочь Эшли. В 2015 году от рака мозга в возрасте 46 лет умер его старший сын Джозеф. Из-за этого Байден не стал участвовать в президентских выборах 2016 года.

Байден - верующий католик и после инаугурации станет вторым президентом-католиком в истории после Джона Кеннеди.

Джо Байден
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