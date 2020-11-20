СМИ сообщили о намерении Трампа переубедить выборщиков

Действующий президент США Дональд Трамп хочет с помощью высокопоставленных членов Республиканской партии добиться пересмотра голосов выборщиков в свою пользу в некоторых штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией источника.
Собеседники агентства заявили, что после того, как суды в нескольких американских штатах отказались пересматривать результаты голосования, Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где по предварительным итогам подсчета бюллетеней победил Джо Байден.
Спикер республиканской палаты представителей Мичигана Ли Чатфилд ранее заявлял, что голоса выборщиков от штата получит тот кандидат, который набрал больше голосов избирателей. Однако Чатфилд и еще один республиканец Майк Ширки (лидер большинства в сенате Мичигана) по приглашению Трампа в пятницу должны посетить Белый дом.
Источник Reuters в предвыборном штабе Трампа заявил, что стратегия президента заключается в том, чтобы поставить под сомнения подсчет бюллетеней в крупных городах, которые традиционно голосуют за демократов. После этого у местных республиканских законодателей не останется выбора, кроме как вмешаться в ситуацию и, возможно, переубедить выборщиков отдать свои голоса за действующего президента.
18 ноября Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов. Команда действующего президента утверждала, что в столице штата Филадельфии ограничили возможность наблюдателей от республиканцев наблюдать за процедурой подсчета. Большинство судей — пятеро из семи — нашли претензии несостоятельными.
На следующий день штаб Трампа отозвал аналогичный иск в Мичигане. Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что команда действующего президента добилась того, чего хотела и остановила процедуру официального признания итогов выборов в округе Уэйн.
По последним данным СМИ Байден набирает 306 голосов выборщиков, Трамп — 232 голоса. Для победы необходимо 270 голосов. Если действующему президенту удастся добиться пересмотра итогов выборов в Пенсильвании и Мичигане, ему перейдут 36 голосов. При этом у него будет 268 голосов выборщиков, что недостаточно для победы. Байден же останется с удовлетворяющими его 270 голосами.
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