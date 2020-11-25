В Великобритании крупнейший за 300 лет спад экономики

В 2020 году ВВП Великобритании переживет крупнейшее падение за последние 300 лет. Об этом заявил глава Минфина страны Риши Сунак во время представления бюджета на следующий финансовый год в парламенте. Его речь опубликована на сайте ведомства.

«Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является самым большим падением производства за более чем 300 лет. По мере ослабления ограничений ожидается, что экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, на 6,6% — в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы», — сказал Сунак.

По его словам, к докризисному уровню объем экономики Великобритании не вернется до IV квартала 2022 года. «Экономический ущерб, скорее всего, будет долгим. Это означает, что в 2025 году объем экономики будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте», — добавил Сунак.

В связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и принятыми против нее мерами Великобритания значительно увеличила объем заимствований и нарастила внешний долг, добавил министр. Ожидается, что в 2020 году Великобритания займет в общей сложности £394 млрд, или 19% ВВП, отметил он. По словам Сунака, для страны это рекордный уровень заимствований в мирное время.

В Великобритании выявили 1,5 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По этому показателю страна занимает седьмое место в мире. Умерли в Великобритании 55,9 тыс. заболевших COVID-19.