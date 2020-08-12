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ВВП Великобритании во II квартале рухнул на рекордные 20,4%

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ВВП Великобритании во II квартале рухнул на рекордные 20,4%

Экономика Великобритании во втором квартале 2020 года рухнула на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году.

Падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию.

Относительно апреля-июня 2019 года падение составило 21,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали падение соответственно на 20,5% и 22,4%, сообщает Trading Economics.

Падение экономики связано с ограничениями и мерами социального дистанцирования, введенными для сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает ONS.

Объем инвестиций бизнеса во втором квартале рухнул на 31,4% относительно предыдущего квартала и на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы потребителей упали на 23,1% относительно предыдущих трех месяцев — падение также стало рекордным.

Кроме того, ONS сообщило в среду, что промышленное производство в июне выросло на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый существенный рост показателя с марта 1972 года. В годовом выражении показатель рухнул на 12,5%. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 9,2% и падения второго на 12,8%.

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Как сообщалось, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% по итогам заседания, прошедшего на прошлой неделе. Объем программы выкупа активов был сохранен на уровне 745 млрд фунтов стерлингов.

Прогнозы британского ЦБ предполагают, что первоначальное восстановление экономики Великобритании после снятия локдаунов будет более быстрым, чем ожидалось, однако темпы роста ВВП не достигнут уровня четвертого квартала 2019 года до конца 2021 года.

ВВП, Великобритания, коронавирус
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