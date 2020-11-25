Умер Диего Марадона

Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, утверждает аргентинское издание Clarin. Прославленному футболисту было 60 лет.
2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.
Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Правительство Аргентины уже объявило в стране трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны.
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