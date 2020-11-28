В США расширили разрешенные методы смертной казни

Министерство юстиции США изменило нормы осуществления смертной казни преступников на федеральном уровне. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, в штатах, где разрешена смертельная казнь, применяют специальные инъекции. Однако власти часто сталкиваются с тем, что фармкомпании отказываются предоставлять правительству препараты, в связи с чем в ряде штатов используют альтернативные методы казни.
Изменения позволят властям расширить способы казни. Так, к инъекции добавятся исполнение смертной казни через расстрел, газовую камеру или на электрическом стуле. Предполагается, что изменения вступят в силу с 24 декабря.
Как сообщает CNN, до намеченной на 20 января 2021 года инаугурации избранного президента Соединенных Штатов, которым, по подсчетам местных СМИ, стал Джозеф Байден, власти США собираются привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденных. Телеканал отмечает, что если все приговоры будут исполнены, то число казненных федеральными властями преступников за последние полгода достигнет 13 человек. По оценкам канала, всего в федеральных камерах смертников находятся 54 человека.
Ранее, 17 октября, Министерство юстиции США сообщало о предстоящей казни женщины, которая была осуждена за убийство беременной и похищение ее ребенка. В Associated Press отмечали, что она должна стать первой заключенной, казненной властями за более чем 60 лет.
В июне в США в первые с 2003 года возобновили смертную казнь на федеральном уровне. Тогда сообщалось о казни четверых преступников, которых признали виновными в убийствах детей, двоих из них также признали виновными в изнасилованиях своих жертв.
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