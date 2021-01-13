В США впервые за 70 лет казнили женщину

Власти США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор женщине, сообщает газета New York Times.
Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.
Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Впоследствии, по решению суда казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием. Однако Верховный суд США отклонил это решение поздно вечером 12 января, позволив привести в действие смертный приговор.
Как сообщает издание, казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Смерть женщины констатировали 13 января в 1.31 по местному времени (08.31 по Киеву).
Адвокат Монтгомери Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, казнив ее клиентку, которая страдала «психическим заболеванием».
В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Казнь Лизы Монтгомери стала одиннадцатой по счету.
Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
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