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Вдову Маккейна могут назначить послом США в Великобритании

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Вдову Маккейна могут назначить послом США в Великобритании

Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, стал избранным президентом США, готов предложить должность посла страны в Великобритании вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна, умершего в 2018 году. Об этом сообщила в субботу газета The Times со ссылкой на источник в окружении Байдена.

По словам собеседника издания, Синди Маккейн получит должность американского посла в Лондоне, «если будет в этом заинтересована». Он также подчеркнул, что именно вдове сенатора Байден обязан успехом в штате Аризона, где с 1952 года за единственным исключением побеждали только кандидаты-республиканцы. В ходе голосования Байден получил в Аризоне 49,4% голосов избирателей, а действующий президент республиканец Дональд Трамп — 49,1%.

Склонить чашу весов в пользу демократа могло обращение Синди Маккейн, выступившей в поддержку Байдена, признавшись при этом, что с 18 лет она голосовала исключительно за республиканцев. Сам сенатор Маккейн, несмотря на тяжелую болезнь, в последние годы жизни ожесточенно критиковал Трампа и выступал против его инициатив, тогда как с Байденом его связывали дружеские отношения.

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66-летняя Синди Маккейн осуществляет многочисленные благотворительные проекты и владеет компанией Hensley&Co, являющейся одним из крупнейших дистрибьюторов пива и ряда других напитков в Аризоне. The Times называет ее англофилом и пишет, что у нее есть многочисленные связи в Соединенном Королевстве, при этом также отмечая, что ей может не хватать опыта для того, чтобы занять ответственную должность. В качестве еще одного кандидата на пост посла Соединенных Штатов в Великобритании называется бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер.

Великобритания, Джозеф Байден, Синди Маккейн
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