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Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году
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Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году

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Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп допускает возможность баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления перед членами национального комитета Республиканской партии, передает издание Politico.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал Трамп.

Ранее СМИ уже сообщали, что Трамп может объявить о планах участвовать в выборах 2024 года. Издание The Daily Beast передавало, что президент может провести связанное с будущей кампанией мероприятие в день инаугурации нового президента 20 января. По информации The Washington Post, Трамп может объявить о намерении участвовать в следующей президентской гонке до конца этого года. Об этом президент рассказал своим доверенным лицам, сообщала газета.

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Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально их итоги еще не объявлены, однако, по подсчетам ведущих американских СМИ, победу одержал соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Трамп отказывается признавать поражение и утверждает, что Байден получил преимущество за счет фальсификаций и других нарушений. Президент пытается через суд оспаривать результаты выборов.

Дональд Трамп, выборы в США
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