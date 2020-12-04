Саммит ЕС впервые с начала пандемии пройдет в очном режиме

Встреча глав государств и правительств стран ЕС 10-11 декабря впервые с начала второй волны пандемии пройдет в очном режиме. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в пятницу на пресс-конференции, посвященной завершению первого года его работы на этом посту.

«Саммит пройдет в очном режиме. На повестке дня саммита крайне важные вопросы, которые мы можем решить только глядя друг другу в глаза», — заявил он. На саммите будут обсуждаться санкции против Турции, проблемные переговоры по Brexit, блокировка Польшей и Венгрией бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы.

Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря рассмотрят все меры воздействия на Турцию из-за ее действий в Средиземноморье, прекратив «играть в «кошки-мышки».

«Пришло время прекратить играть с Турцией в „кошки-мышки“. В октябре ЕС предложил Турции развивать позитивную повестку, но этого не произошло. Поэтому саммит ЕС рассмотрит все средства воздействия на Анкару, которые у нас есть», — сказал он.