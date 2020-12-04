Шмыгаль заявил, что в декабре карантина не будет, а транспорт останется работать в любом случае

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры.
«Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе», — сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
Он также заявил, что останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях.
«Транспорт будет работать, и авиакомпании, и железная дорога и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии», — сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сегодня на брифинге заявил что его ведомство не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
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