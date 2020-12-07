В октябре выдали рекордное количество ипотечных кредитов

В октябре 2020 банки выдали ипотечных кредитов на 491 миллионов гривен, что является рекордным показателем с 2018 года.

Об этом сообщает Нацбанк.

Карантин приостановил объемы выдач ипотек, однако с июля они начали снова расти. Так, в октябре 2020 банки выдали 662 кредита суммой 491 миллионов гривен. Относительно октября прошлого года сумма увеличилась на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года — на 6%.

Средний объем кредита увеличился с 700 тысяч гривен в сентябре 2020 году до 741 тысяч гривен в октябре.

Кредитование продолжает преобладать на вторичном рынке: вторичка занимает 87% всех новых ипотечных кредитов по объему и количеству. Ее доля выросла с прошлого года.

Средняя эффективная процентная ставка в октябре также снизилась: на вторичном рынке до 14,3%, на первичном — до 17,2% (в октябре).

Географически больше всего кредитов на наибольшую сумму выдали в Киеве — 187 договора (28% от общего количества) суммой 208 миллионов гривен (42% от общей суммы). Второе место принадлежит Харьковской области — там заключили 63 договора на сумму свыше 34,8 миллиона гривен.