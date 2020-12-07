Лукашенко поручил местным властям принудительно трудоустроить безработных

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным органам власти заняться трудоустройством безработных.

«Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных», — приводит в понедельник агентство БелТА в своем Telegram-канале слова Лукашенко на совещании по вопросам экономики.

Президент Беларуси назвал неработающих граждан «тунеядцами» и поручил местным органам власти совместно с милицией поставить их на учет и «заставить их работать». Лукашенко заявил, что безработица способствует активизации акций протеста и росту преступности. «Сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник», — считает белорусский лидер.