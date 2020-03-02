Премьер пообещал дешевую ипотеку и кредиты для бизнеса

Правительство и Национальный банк Украины на встрече в понедельник обсудили макроэкономическую стабилизацию в стране, вопросы удешевления ипотечных и бизнес-кредитов, сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
«Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости», — сообщил Гончарук.
Согласно фото, обнародованному премьером, на встрече также присутствовали главы Минфина и Минэкономики, ответственные в их министерствах за макроэкономические прогнозы, а также правительственный уполномоченный по вопросам государственного долга.
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