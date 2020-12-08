СМИ узнали об отказе администрации Трампа закупить больше вакцины Pfizer

Администрация Дональда Трампа летом 2020 года отказалась от предложения фармкомпании Pfizer, которая предлагала обговорить возможность приобрести дополнительную партию ее вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами властей и производителя.

В июле Pfizer подписала с властями контракт на $1,95 млрд о поставке 100 млн доз своей вакцины, которая позволит привить 50 млн американцев (по две инъекции на человека). Договор заключался еще до завершения клинических испытаний препарата, и фармакологический гигант должен был поставить партию в случае получения доказательств эффективности вакцины.

В ноябре разработанная Pfizer и ее немецким партнером BioNTech вакцина показала эффективность 95%, и заключенному ранее контракту дали ход. Однако, как рассказывают источники NYT, производители еще на этапе подписания договора предлагали Белому дому предусмотреть возможность закупки дополнительной партии, еще 100 млн доз. Но администрация президента отказалась.

Теперь, как пишет газета, спрос на вакцину Pfizer вырос и ее заказали множество других стран. В частности, Великобритания закупит 40 млн доз. Евросоюз в начале осени принял предложение фармкомпании и согласился приобрести 200 млн с возможностью докупить еще 100 млн доз препарата.

По данным The Washington Post, Pfizer сообщила Белому дому, что в связи с возросшим спросом не может гарантировать федеральному правительству какие-либо дополнительные поставки вакцины до лета 2021 года, пока не исполнит обязательств перед другими странами.

Ранее в декабре Pfizer сообщила, что до конца года сможет отгрузить только половину из запланированного ранее объема вакцин. То есть вместо 100 млн доз до конца года производитель поставит только 50 млн. Это связано с проблемами при поставках сырья на начальном этапе производства препарата. Некоторые партии сырья не соответствовали требованиям, а расширение цепочки поставок отняло больше времени, чем предполагалось. Кроме того, несколько задержались окончательные результаты клинических испытаний.

Сейчас проблема с поставками уже решена, однако задержка не позволит отпустить 100 млн доз до конца декабря. При этом планы по выпуску на 2021 год у Pfizer сохранились: компания намерена отгрузить 1 млрд доз вакцины.