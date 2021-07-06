Украина получит от США партию вакцин Pfizer

США передадут Украине часть из 500 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX.
Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время посещения пункта вакцинации против COVID-19 в Одессе, передает Укринформ.
«Примерно месяц тому назад президент Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX — программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину», — заявила Квин.
По ее словам, транспортировку и хранение по системе «холодной цепочки» возьмет на себя агентство USAID, работающее и в Украине.
«Соединенные Штаты играют важную роль в помощи Украине и другим странам мира и обеспечивают их достаточным количеством вакцин, чтобы каждый желающий мог ее получить. Соединенные Штаты являются крупнейшим донором международной программы COVAX, мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру», — заявила временный поверенный в делах США в Украине.
Отмечается, что правительство Соединенных Штатов решительно настроено продолжить сотрудничество с Украиной и другими государствами ради снижения количества заражений и полного преодоления коронавируса.
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