90-летняя жительница Великобритании первой в мире получила вакцину Pfizer

Жительница Великобритании в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний, сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, получила прививку в 6.30 утра по местному времени (8.30 по Киеву) в университетской больнице Ковентри.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.

Со вторника, 8 декабря, в рамках программы по вакцинации прививки начнут получать самые уязвимые жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.

Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.