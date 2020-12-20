В Украине за сутки менее 8,5 тысяч случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 8 325 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 6626 человек, умерли 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3037 человек. летальных случаев — 116, выздоровели — 6626 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 19 декабря сообщалось о 11 742 новых случаях инфицирования, 18 декабря было зафиксировано 12 630 новых заболевших; 17 декабря в Украине было 12 047 новых случаев инфицирования, 16 декабря было зафиксировано 10 622 новых случая.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 964 448 человека, 16 585 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 581 162 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.