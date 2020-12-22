Киевские медики с 1 января получат новые надбавки

Киевский городской совет принял решение об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам.
Решение принято сегодня на заседании Киевсовета.
«Речь идет о ежемесячных надбавках к заработной плате, которую, напомню, медикам сейчас выплачивает государство», — сказал Киевский городской голова Виталий Кличко.
По его словам, речь идет о финансовой помощи 30 тысячам медицинских работников столицы.
Ч января 2021 года ежемесячно медики коммунальных больниц столицы будут получать надбавки к зарплате из городского бюджета: врачи — 5 тысяч гривен, медсестры — 4 тысячи, младший медперсонал — 2 тысячи гривен.
В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 673 человека, подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 101 123.
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