В КС считают незаконным отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи

Конституция Украины предусматривает исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи Конституционного суда (КС) и увольнения его с должности, заявили в суде, комментируя отправленное президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности.
«Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей Конституционного суда Украины. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, главы и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины», — подчеркивается в сообщении, обнародованном пресс-службой КС в понедельник.
Напомним, ранее стало известно, что Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.
Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
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