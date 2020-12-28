В Украине снизилась средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Это на 1,5% (на 187 гривен) меньше по сравнению октябрем (12 174 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2020 года к ноябрю прошлого года выросла на 8,1%, номинальная выросла на 12,2%.
Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве — 17 582 гривен, самая низкая — в Черниговской области — 9 615 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11000 гривен.
Самую большую зарплату получают в сфере «Информация и телекоммуникации» — 21079 гривен, самую низкую — «Временное размещение и организация питания» — 6331 гривен, где зарплаты за месяц упали на 9,0%.
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривен. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению сентябрем (11 998 гривен).
Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч гривен.
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