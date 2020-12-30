Глава МИД заявил, что тема Крыма станет «адской» для России в будущем году

Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в 2021 году резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике.
«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — сказал он в опубликованном в среду интервью службе новостей «ТСН». «Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», — заключил Кулеба.
Кулеба также добавил, что главным рычагом давления станет запуск так называемой крымской платформы — переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые подвергаются преследованиям. По словам Кулебы, уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите, запланированном предварительно весной 2021 года, однако он не стал уточнять, о каких странах идет речь. «Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем», — пояснил министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016