Глава МИД заявил, что тема Крыма станет «адской» для России в будущем году

Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в 2021 году резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — сказал он в опубликованном в среду интервью службе новостей «ТСН». «Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», — заключил Кулеба.

Кулеба также добавил, что главным рычагом давления станет запуск так называемой крымской платформы — переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые подвергаются преследованиям. По словам Кулебы, уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите, запланированном предварительно весной 2021 года, однако он не стал уточнять, о каких странах идет речь. «Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем», — пояснил министр.