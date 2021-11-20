Кулеба заявил об ударе по украинско-болгарским отношениям

Высказывания президента Болгарии Румена Радева о Крыме нанесли удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», — написал Кулеба в Твиттер.
Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.
Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии.
Вместе с тем, Радев повторил свои слова о «российском Крыме», хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.
«Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России» — приводят высказывания Радева СМИ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016