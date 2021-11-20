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Кулеба заявил об ударе по украинско-болгарским отношениям

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Кулеба заявил об ударе по украинско-болгарским отношениям

Высказывания президента Болгарии Румена Радева о Крыме нанесли удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», — написал Кулеба в Твиттер.

Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии.

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Вместе с тем, Радев повторил свои слова о «российском Крыме», хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

«Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России» — приводят высказывания Радева СМИ.

Крым, Болгария, Дмитрий Кулеба
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