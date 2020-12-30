В мире сделали уже более 5 миллионов прививок от COVID-19

В мире по состоянию на утро 30 декабря в целом вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от COVID-19: среди стран-лидеров — США, КНР и Британия.
Об этом говорят данные издания Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации во всем мире.
Отмечается, что прививки уже делались в 22 странах мира.
Характерно, что почти половина всех этих доз приходится на США (более 2,3 млн).
Вслед за США идет КНР, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем месте — Британия (более 625,9 тыс. доз).
По состоянию на 30 января в мире с начала пандемии в целом зарегистрировано 82,3 млн случаев COVID-19. Количество случаев в США приближается к 20 млн (19 977 704 случая). В Индии на сегодняшний день зарегистрировано 10 245 326 случаев, а в Бразилии 7 564 117.
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