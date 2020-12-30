Парламент Аргентины проголосовал за легализацию абортов

Верхняя палата парламента Аргентины в среду одобрила закон о легализации абортов. Голосование транслировалось на канале Сената на портале YouTube. Ранее инициативу поддержала нижняя палата парламента.
За принятие закона проголосовали 38 сенаторов, против высказались 29, один парламентарий воздержался. Рассмотрение инициативы в верхней палате парламента продолжалась почти 12 часов.
Одобренный закон, который направил в парламент президент Аргентины Альберто Фернандес, разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель.
До настоящего момента аборты в Аргентине были разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считалось преступлением.
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