США отложили производство истребителя F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отсрочить массовое производство истребителей F-35, сообщает Bloomberg.

Причина такого решения — несостоявшиеся испытания боевой машины, которые должны были пройти еще в декабре. При этом согласие на запуск производства стоимостью 398 миллиардов долларов должно быть дано не позднее марта 2021 года.

Испытания, в ходе которых была бы создана симуляция боевых действий, откладываются с 2017 года. На этот раз, по словам пресс-секретаря заместителя министра обороны США Джессики Максвелл, тесты отложили из-за технических проблем и под влиянием пандемии COVID-19.

Для определения новой даты испытаний потребуется провести еще одну экспертизу. По мнению аналитиков Bloomberg, новой команде избранного президента Джо Байдена потребуются месяцы, прежде чем к ним в руки попадет вся необходимая информация для принятия окончательного решения по F-35.

Более 600 из потенциальных 3200 самолетов этой программы уже используются в ВВС и Корпусом морской пехоты США. Однако все еще остается неизвестно, как истребитель проявит себя против российских и китайских систем ПВО и новейших самолетов.