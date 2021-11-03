ГБР и СБУ оказались плохими «инвестнянями» для ОГХК

С каждым последующим переносом сроков приватизационного аукциона, «Фонд госимущества Украины» сталкивается с новыми проблемами, а потенциальных покупателей ОГХК становится все меньше. Несмотря на предварительную заинтересованность в покупке госкомпании со стороны 29 потенциальных инвесторов, из которых 16 иностранные, к октябрьским торгам Фонд получил всего две заявки, одна из которых не соответствовала требованиям законодательства. Следующая попытка продать сырьевого гиганта намечена на декабрь, однако многие эксперты настроены пессимистично. Главная проблема ОГХК связана с постоянным вмешательством правоохранительных органов в хозяйственно-экономическую деятельность компании и на сегодняшний день она остается нерешенной.

По словам советника по приватизации ОГХК — «BDO Корпоративные Финансы», большинство потенциальных покупателей, особенно репутационных международных инвесторов, способных принести миллиарды прямых поступлений в бюджет и инвестиции в развитие компании, отказались от участия в аукционе из-за высоких инвестиционных рисков. В период прохождения Due Diligence, многие из них были свидетелями вмешательства правоохранительных органов в деятельность госкомпании, блокирования работы ее головного офиса и рисков судебных процессов. На основе обращений международных инвесторов, «BDO Украина» обратилась к правительству с требованием предоставить дополнительные гарантии по защите будущих инвестиций для участников приватизации ОГХК.

Остается только гадать, какими будут эти правительственные гарантии и насколько эффективными они окажутся. Ведь, как известно, силовые структуры в Украине достаточно условно подчиняются Кабинету Министров, находятся в недореформированном состоянии и остаются непрозрачными для антикоррупционного контроля.

В средствах массовой информации сообщалось о нескольких фактах вмешательства правоохранителей в хозяйственную деятельность ОГХК. Так, в январе 2021 года ГБР Украины задержало 5600 тон рутилового концентрата, который предназначался японским потребителям и ожидал погрузки на судно в одном из украинских морских портов. Неправомерный арест с этого груза был снят в судебном порядке, но простой и «мертвый» фрахт составили 450 тыс. дол. В апреле 2021 г., следователями все того же ГБР была задержана крупная партия ильменитового концентрата, которая ожидала отправки в Китай. Как и в предыдущем случае, у правоохранителей возникли подозрения в сговоре между менеджментом ОГХК и представителями налоговых органов с целью занижении цены продаж. После месяца простоя в порту корабль пришлось отпустить, предварительно оплатив издержки компании «Cosco Shipping» в 1,1 млн. дол. По подобной же схеме и на основе аналогичных претензий, в июне 2021 г. СБУ арестовала два поезда с ильменитовым концентратом, предназначенным для китайского рынка. При этом американская компания-контрактодержатель выиграла прозрачный тендер на электронной площадке «Prozorro», предварительно оплатив 3,1 млн. дол. предоплаты для участия в открытых торгах. Бизнесмены вынуждены оспаривать действия украинских правоохранителей и нести финансовые издержки. Только по этим проблемным сделкам, претензии к государству Украина, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины, составляют порядка 2 млн. дол.

Несмотря на постоянные информационные атаки и проблемы с правоохранительными органами, в 2021 г. ОГХК нарастила выручку до рекордных 2,68 млрд. грн., (+ 35,8% по сравнению с годом ранее), валовую прибыль до 839 млн. грн. (+37,3%), прибыль от основной деятельности до 473,1 млн. грн. (+37,2%), EBITDA до 602,2 млн. грн. (+32,9%), чистую прибыль до 284 млн. грн. при плане 277 млн. и т.д. Тем не менее, все усилия ТОП-менеджмента ОГХК и руководства Фонда госимущества по приданию компании финансовой и инвестиционной привлекательности перед приватизацией, оказались сведены на нет. И декабрьские торги, скорей всего, также не принесут желаемого результата.

Во-первых, реформы правоохранительных органов и судебной системы, которые должны усилить гарантии прав собственности и свободу хозяйственно-экономической деятельности инвесторов в украинскую экономику, затягиваются и пока остаются далекими от завершения. Вряд ли правительство, даже по просьбе международных инвесторов, сможет «точечно» решить эту системную проблему для ОГХК. А без этого, никто не застрахован от надуманных обвинений в занижении цен, блокировки грузов и срыва контрактов. Создаваемый в Украине институт «инвестиционных нянь», задачей которого является построение прямых взаимоотношений между правительством и инвесторами, также окажется неэффективным без отдаления правоохранителей от влияния на экономические процессы. Конфликтуя с силовиками, инвестняни попросту пополнят списки фигурантов криминальных производств, вместе со своими подопечными.

Во-вторых, чем более затягивается приватизация, тем более спорными могут оказаться ее результаты. За время с августа по октябрь роста числа желающих приватизировать ОГХК не произошло, среди них не появилось ни одного претендента с известным мировым именем и не ясно на каком основании ситуация может кардинально измениться к концу года.

В-третьих, декабрьская конъюнктура мировых цен на сырье и ситуация на энергетических рынках, не считая влияния эпидемии и надвигающегося нового локдауна, может оказаться неблагоприятной для ОГХК и ударить по ее главной достопримечательности — рекордно-благоприятной бухгалтерской отчетности, что повлечет за собой срыв приватизации, кадровые выводы и глубокий откат процесса в целом.

Но главное, в процессе затянувшейся приватизации ОГХК создается достаточно нежелательный для Украины прецедент, когда дополнительные инвестобязательства предъявляются уже не столько к покупателю актива, сколько к его продавцу, а сам приватизируемый объект, при всей его формальной привлекательности, доводится нерыночными силами до состояния «токсичности» в глазах респектабельных инвесторов.