Украина в этом году должна отдать МВФ 1,7 миллиарда долларов

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.

Об этом говорится на сайте МВФ.

График погашения опубликован в специальных правах заимствования (СПЗ, SDR) — резервном средстве, эмитируемая МВФ. 1 SDR составляет около 1,45 доллара.

Всего же Украина до 2036 года должна вернуть 8,06 миллиарда SDR, что эквивалентно 11,67 миллиарда долларов.

Уже в этом году Украина должна выплатить 1,15 млрд SDR, или 1,67 миллиарда долларов.

В 2022 году предусматривается уплата 1,7 млрд SDR, то есть 2,5 млрд долларов.

Напомним, Украина в прошлом году должна была получить еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ, но они перенесены на этот год.