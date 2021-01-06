Украина в этом году должна отдать МВФ 1,7 миллиарда долларов

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.
Об этом говорится на сайте МВФ.
График погашения опубликован в специальных правах заимствования (СПЗ, SDR) — резервном средстве, эмитируемая МВФ. 1 SDR составляет около 1,45 доллара.
Всего же Украина до 2036 года должна вернуть 8,06 миллиарда SDR, что эквивалентно 11,67 миллиарда долларов.
Уже в этом году Украина должна выплатить 1,15 млрд SDR, или 1,67 миллиарда долларов.
В 2022 году предусматривается уплата 1,7 млрд SDR, то есть 2,5 млрд долларов.
Напомним, Украина в прошлом году должна была получить еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ, но они перенесены на этот год.
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