Войти
Зеленский поручил СБУ разобраться с контрабандой вакцины
официально
Зеленский поручил СБУ разобраться с контрабандой вакцины
Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах
выборы
Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Великобритания ослабила санкции против Крыма

493
Великобритания ослабила санкции против Крыма

Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства.

Великобритания разрешила передавать ГУП «Крымские морские порты» транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и их стоянку: если судно по экстренным причинам заходит в один из портов, оно должно за это заплатить. В соответствии с санкциями ЕС, операторам запрещено производить какие-либо платежи за услуги портов Керчь или Севастополь.

«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» (филиал ГУП «Крымские морские порты») и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января.

Лица, которые намерены произвести платеж ГУП «Крымские морские порты» за портовые услуги, должны предупредить об этом OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британского регулятора, контролирующего соблюдение санкционного режима.

Читайте также: Люцифер стал Джеком: почти 1300 киевлян в прошлом году сменили имена

Евросоюз ввел санкции против России после аннексии Крыма. Ограничения предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в Евросоюз, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также подпадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Впоследствии срок действия этих санкций неоднократно продлевался. В июне 2020 года Евросоюз вновь продлил их — до 23 июня 2021 года.

Великобритания, Крым
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016