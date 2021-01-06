Великобритания ослабила санкции против Крыма

Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства.
Великобритания разрешила передавать ГУП «Крымские морские порты» транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и их стоянку: если судно по экстренным причинам заходит в один из портов, оно должно за это заплатить. В соответствии с санкциями ЕС, операторам запрещено производить какие-либо платежи за услуги портов Керчь или Севастополь.
«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» (филиал ГУП «Крымские морские порты») и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.
Лицензия вступила в силу 1 января.
Лица, которые намерены произвести платеж ГУП «Крымские морские порты» за портовые услуги, должны предупредить об этом OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британского регулятора, контролирующего соблюдение санкционного режима.
Евросоюз ввел санкции против России после аннексии Крыма. Ограничения предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в Евросоюз, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также подпадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
Впоследствии срок действия этих санкций неоднократно продлевался. В июне 2020 года Евросоюз вновь продлил их — до 23 июня 2021 года.
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