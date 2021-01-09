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Мебель за полцены: праздничные скидки до 50% от производителя FlashNika

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Мебель за полцены: праздничные скидки до 50% от производителя FlashNika

Распродажа мебели – приятное мероприятие, на которое невозможно не обратить внимание. Если есть желание обновить свой интерьер новым креслом, красивым столом или полностью обставить комнату после капитального ремонта, то мебель от производителя FlashNika со скидками до 50% станет оптимальным вариантом. Она является качественной, всегда есть большой выбор изделий по доступным ценам.

Мебель со скидкой до 50% в интернет-магазине производителя

Бывает, что для хорошего настроения и положительных перемен в жизни человеку не хватает новой мебели. Нередко мешают новым приобретениям высокие цены и сложности с доставкой. FlashNika заботится о своих клиентах, перед праздниками всегда есть распродажи и скидки. Кроме того, грамотная организация доставки позволяет клиенту получать товар в любую точку города и вовремя. А чтобы каждый смог порадовать себя новой мебелью, в интернет-магазине есть каталог с акционными товарами.

Часто термин «распродажа» ассоциируется с плохим качеством и большим количеством сомнительных предложений. Однако это не так. Уценка мебели не означает, что она испорчена, есть определенные причины, которые позволяют сделать скидку:

  • Осталось много старых моделей изделий. Нужно освободить место для новых. При этом мебель новая, не использованная, качественная.
  • Производитель может сделать скидку на новые товары, чтобы обратить на них внимание покупателя.
  • Чтобы повысить лояльность, производитель может предлагать акции для постоянных и новых клиентов. Это прекрасная возможность приобрести хорошую мебель по отличной цене.
  • Мебель не забрал покупатель. Она запакована, новая, неиспользованная. Бывает, что изделия возвращают, так как не подошло по габаритам или были неточности в заказе. В таком случае тоже предлагается скидка.

Таким образом, распродажа мебели - это отличное предложение, которое позволит клиенту сэкономить. Услуга особенно актуальна в праздничные дни, когда можно отдыхать с семьей, не думать про семейный бюджет. Компания FlashNika предлагает своим клиентам гарантию на каждую единицу мебели длительностью в 1 год. В случае поломки мастер отремонтирует или полностью заменит мебель. Если есть акция - не стоит пренебрегать такой возможностью и обязательно обновить свой интерьер. Новая мебель добавит уют в дом, а значит и настроение улучшится. Так что, принимайте правильное для себя решение.

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