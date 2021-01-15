СМИ сообщили о планах Трампа в день инаугурации Байдена

Действующий президент Дональд Трамп планирует отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде утром в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Она запланирована на 20 января.

При этом ожидается, что некоторые из действующих сотрудников Белого дома будут работать там же с Трампом или его зятем Джаредом Кушнером, пишет агентство. Так, в команду, которая останется с уходящим президентом, могут войти его личный помощник Ник Луна, заместитель помощника Молли Майкл, помощница главы аппарата Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон.

Собеседники Bloomberg, однако, предупредили, что окончательного решения еще нет и список может поменяться.

До этого планы Трампа после инаугурации Байдена были неясны, пишет агентство. Помощники предполагали, что он отправится в резиденцию, однако сам Трамп не сообщал о своих планах и не делал публичных заявлений на эту тему.

Кушнер планирует по крайней мере часть времени жить в Майами со своей женой Иванкой Трамп, уточнили источники издания.

В середине декабря The Washington Post писала, что жители Палм-Бич, где находится Мар-а-Лаго, против, чтобы президент жил там после окончания срока. Газета ссылается на письмо с требованиями, отправленное в Палм-Бич и Секретную службу США адвокатом жителей.

Они утверждают, что Трамп потерял законное право жить в резиденции из-за соглашения, которое подписал в начале 1990-х. По документу, частное поместье было преобразовано в частный клуб.

Ранее жители города неоднократно выказывали свое недовольство неудобствами, которые им доставляет соседство с Трампом, пишет The Washington Post. В частности, местным не нравились перекрытые из-за приездов президента улицы и пробки, а также то, что он нарушал установленные в городе правила.

Неделю назад Трамп заявил, что не придет на инаугурацию Байдена. Как пишет Bloomberg, Конституция США не обязывает уходящего президента присутствовать на церемонии инаугурации преемника, однако традиционно президенты посещают это мероприятие, демонстрируя мирную передачу власти.

Трамп считает, что выборы президента, на которых он, по официальным данным, проиграл демократу Байдену, прошли с нарушениями. По мнению Трампа, победу у него украли.