Швейцарская компания из-за санкций отказалась страховать «Северный поток – 2»

Швейцарская компания Zurich Insurance Group прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель компании Томас Баер.
«Компания Цюрих отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США. Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по „Северному потоку — 2“ и мы прекратили все наше страховое покрытие, которое подпадает под санкции», — отметил он.
Речь идет о санкциях, предусмотренных в военном бюджете США на 2021 финансовый год.
Как отметил Баер, Zurich Insurance Group «не считает, что она столкнется с какими-либо санкциями со стороны правительства США или какого-либо регулятора в связи с газопроводом «Северный поток — 2». Компания «продолжит тесно работать с Государственным департаментом и всеми другими регуляторами в мире в целях обеспечения соответствия всей ... деятельности применяемым законам и правилам», заключил представитель.
Отметим, ранее сегодня стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA («Противодействие противникам Америки посредством санкций») трубоукладчик «Фортуна», задействованный на строительстве «Северного потока 2».
Также под санкции попал владелец «Фортуны» ООО «КВТ-РУС». Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.
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