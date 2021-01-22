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Суд открыл производство по делу о банкротстве сети «Фуршет»

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Суд открыл производство по делу о банкротстве сети «Фуршет»

Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 января открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия «Ритейл Центр», владеющего сетью супермаркетов «Фуршет».

Как следует из обнародованного в судебном реестре решения, производство открыто по иску ООО «Финансовая компания «Финворк», денежные требования которой составляют более 7,8 млн грн. В марте-2020 права требования по займу были переданы «ФК «Финворк» от ООО «Моден Трейд».

Согласно документу, срок выплаты займа «Ритейл Центра» в размере 7,9 млн грн истек 28 февраля 2020 года, однако, компания уплатила лишь 100 тыс. грн.

Так, суд постановил открыть производство по делу о банкротстве ДП «Ритейл Центр», ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру на распоряжение имуществом должника.

По данным Retailers.ua, поставщики сети «Фуршет» 20 января получили письмо от директора «Ритейл Центра» Вячеслава Купченко о начале процедуры банкротства и введении моратория на выплаты кредиторам. Издание также отмечает, что о задолженности «Ритейл Центра» заявили также компании «Глобал Спиритс Европа» (10,9 млн грн), «Немиринецкий пищевой комбинат» (6,8 млн грн), «Житомирский мясокомбинат» (6,2 млн грн), «Катеринославхлеб» (5,5 млн грн) и другие.

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ДП «Ритейл Центр» создано в 2013 году. Его участником, по данным Единого госреестра, является ООО «Ритейл Тренд», бенефициаром — Даниил Данилов. Уставный капитал компании составляет 1 тыс. грн.

По информации на сайте, сеть «Фуршет» на январь-2021 насчитывает 39 магазинов.

Главой наблюдательного совета сети является депутат Киевского горсовета («Европейская солидарность») Игорь Баленко.

Фуршет, супермаркет
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