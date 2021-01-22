ЕС не возражает против покупки Венгрией российской вакцины

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

«Если страна — член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности», — сказал Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос о подписании Будапештом и Москвой контракта на приобретение 2 млн доз российского препарата.

Напомним, ранее стало известно о том, что Венгрия получит два миллиона доз российского препарата «Спутник V» для вакцинации одного миллиона граждан. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.