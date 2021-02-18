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Антимонопольный комитет разрешил «Сильпо» купить сеть «Фуршет»

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Антимонопольный комитет разрешил «Сильпо» купить сеть «Фуршет»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО «Сильпо-Фуд», входящему в торгово-промышленную группу Fozzy Group, купить сеть супермаркетов «Фуршет». «Сильпо» заявляет о предварительном соглашении о передаче части супермаркетов.

«Сильпо-Фуд» достиг предварительного соглашения с сетью «Фуршет» о возможности передачи в управление «Сильпо-Фуд» части супермаркетов, работающих под ТМ «Фуршет». Реализация проекта начнется, если будет получено разрешение АМКУ«, — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Fozzy Group.

Как указано в сообщении АМКУ, участники концентрации отказались от покупки активов в населенных пунктах, где их доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.

Так, после анализа деятельности участников в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком, АМКУ пришел к выводу, что доли участников на этих рынках по итогам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не превышают 30%.

Таким образом, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение.

Согласно информации на сайте «Фуршет», к настоящему времени в сеть входят 25 магазинов в различных регионах страны, в том числе 11 в Киеве.

Единственным акционером компании является ЧАО «Anthousa Limited» (Великобритания) с уставным капиталом 2 млн грн, набсовет которой возглавляет депутат Киевсовета Игорь Баленко.

Как сообщалось, Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 года открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия «Ритейл Центр», владеющего сетью супермаркетов «Фуршет», ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника.

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По данным Retailers.ua, поставщики сети «Фуршет» 20 января получили письмо от директора «Ритейл Центра» Вячеслава Купченко о начале процедуры банкротства и введении моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, издание отмечает, что о задолженности «Ритейл Центра» заявили также компании «Глобал Спиритс Европа» (10,9 млн грн), «Немиринецкий пищевой комбинат» (6,8 млн грн), «Житомирский мясокомбинат» (6,2 млн грн), «Катеринославхлеб» (5,5 млн грн) и др.

Сеть продовольственных супермаркетов «Сильпо» основана в 1998 году. По состоянию на январь 2021 года насчитывает 273 магазина, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

АМКУ, Фуршет, Сильпо
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