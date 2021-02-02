Илон Маск временно не будет пользоваться Twitter

Предприниматель Илон Маск заявил во вторник, что временно перестает пользоваться социальной сетью Twitter.

«Ушел из Twitter на время», — говорится в сообщении, размещенном на странице предпринимателя в этой социальной сети. Каких-либо пояснений или причин такого решения Маск пока не указал.

Илон Маск — глава компаний Tesla и SpaceX.